7 وفيات و79 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل سبع وفيات و79 إصابة جديدة بكورونا و583 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 1، سلفيت 2، جنين 3، بيت لحم 1، أريحا والأغوار 1، الخليل 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 2، طولكرم 0، ضواحي القدس 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 37، مدينة القدس 30".

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في الضفة وغزة بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طوباس 0، سلفيت 2، جنين 14، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 2، الخليل 50، نابلس 16، رام الله والبيرة 23، طولكرم 6، ضواحي القدس 2، قلقيلية 0، قطاع غزة 400، مدينة القدس 50".

وأكدت وجود 41 مصابا بـ"كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 58 مصابا، بينهم 21 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين