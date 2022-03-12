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خلال الأسبوع الماضي

الداخلية بغزة: مغادرة 7162 ووصول 7217 عبر حاجز بيت حانون

12 مارس 2022 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (6 وحتى 11 مارس 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7162 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 7217 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6967 مواطنًا و145 أجنبيًا، و50 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 7019 مواطنا، و142 أجنبيًا، و52 من فلسطينيي الداخل، و4 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #إحصائيات #مسافرين #بيت حانون

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