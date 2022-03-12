الزوايدة يتطلع لمواصلة الانتصارات أمام خدمات جباليا

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يتطلع شباب الزوايدة لمواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى، عندما يحل ضيفاً على خدمات جباليا في افتتاح الجولة الـ13 من البطولة اليوم، فيما يبحث أهلي النصيرات ونماء عن مداواة جراحهما وتعويض خسارة كل منهما في الجولة الماضية.

الزوايدة سيكون ضيفاً ثقيلاً على خدمات جباليا في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بيت لاهيا، ويتطلع فيها الضيوف للعودة بفوز جديد يعزز من صدارته للترتيب.

تمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لخدمات جباليا صاحب الأرض والذي يطمح لتحقيق مفاجأة قوية وتعطيل مشوار الزوايدة، من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر في الترتيب، حيث يحتل خدمات جباليا المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد (11) نقطة ويريد الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الرابعة على التوالي.

بدوره فإن الزوايدة يدرك صعوبة المباراة لكنه يريد العودة بالنقاط الثلاث وتحصين صدارته للترتيب، حيث يتواجد الفريق في المركز الأول برصيد (27) نقطة ويريد توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، خاصة وأن مباراة أهلي النصيرات ونماء ستخدم الفريق بكل الأحوال.

المباراة الثانية تجمع أهلي النصيرات ونماء على ملعب الدرة، وكل فريق منهما يحتاج إلى تحقيق الفوز والحفاظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود وفض الشراكة بينهما.

أهلي النصيرات ونماء يملكان نفس رصيد النقاط بواقع (18) قطة لكل منهما، مع تفوق أهلي النصيرات بفارق الأهداف، ويسعى الأخير لتعويض خسارته من جاره الخدمات في الجولة السابقة، والانفراد بالمركز الثالث على أمل تعثر صاحبي المركزين الأول والثاني وتذليل الفارق معهما.

نماء يدخل المباراة بنفس الهدف لكن بثوب جديد تحت قيادة مدربه رأفت خليفة، والذي يمثل وجوده دفعة كبيرة للاعبي نماء الذي دخل الموسم من أجل التأهل للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه لا زال يملك حظوظ جيدة وستزداد في حال عودته بالفوز من أمام أهلي النصيرات.