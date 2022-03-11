بسبب خلل فني.. الهند تقصف باكستان!

أطلق الجيش الهندي "عن طريق الخطأ" صاروخاً باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية الجمعة معبرة عن "بالغ أسفها".

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه "في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ" الاربعاء.

ولم تحدد نوع الصاروخ، لكنها قالت إنه سقط في "منطقة في باكستان"، وعبرت عن "أسف بالغ" للحادثة "والارتياح لعدم خسارة أرواح".

جاء البيان بعد ساعات على إدانة وزارة الخارجية الباكستانية ما وصفته بـ"انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي من جانب جسم طائر أسرع من الصوت مصدره الهند".

واستُدعي القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد إلى وزارة الخارجية لتقديم "احتجاج قوي"، كما أوضحت الخارجية الباكستانية.

وقالت إن "الإطلاق المتهور" ألحق الأضرار بممتلكات على الأرض وعرّض أرواح مدنيين وطائرات في المجال الجوي الباكستاني للخطر، متهمة الهند بـ"الاستخفاف بالسلام والاستقرار الإقليميين".

ويتشارك البلدان حدوداً تنتشر فيها تعزيزات عسكرية كبيرة في الجانبين، وفي بعض الفترات تصاعد التوتر إلى حد إثارة مخاوف من استخدام السلاح النووي.

المصدر / وكالات