فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المدهون: يجب توفير شبكة أمان حقيقية تحمي الأونروا من أزمة روسيا - أوكرانيا

القاتل الصامت .. "القنابل العنقودية" هل استخدمتها روسيا؟

بسبب خلل فني.. الهند تقصف باكستان!

حالتا وفاة و 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

الحركة الأسيرة تدعو لشد الأحزمة والاستعداد للمعركة الاستراتيجية القادمة

هل يتخلص سان جيرمان من البرازيلي نيمار؟

زوجة لاعب كيني تهاجم خصمه داخل أرضية الملعب

حماس: تمرير الكنسيت لـ"قانون المواطنة" إجرام عنصري متواصل

أياماً أكثر برودة ومنخفض قطبي الثلاثاء المقبل

عشرات الإصابات إثر قمع الاحتلال مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة

إعلان تيك توك داخلي

بسبب خلل فني.. الهند تقصف باكستان!

11 مارس 2022 . الساعة 18:16 بتوقيت القدس
...

أطلق الجيش الهندي "عن طريق الخطأ" صاروخاً باتجاه باكستان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية الجمعة معبرة عن "بالغ أسفها".

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه "في إطار صيانة روتينية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ" الاربعاء.

ولم تحدد نوع الصاروخ، لكنها قالت إنه سقط في "منطقة في باكستان"، وعبرت عن "أسف بالغ" للحادثة "والارتياح لعدم خسارة أرواح".

جاء البيان بعد ساعات على إدانة وزارة الخارجية الباكستانية ما وصفته بـ"انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي من جانب جسم طائر أسرع من الصوت مصدره الهند".

واستُدعي القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد إلى وزارة الخارجية لتقديم "احتجاج قوي"، كما أوضحت الخارجية الباكستانية.

وقالت إن "الإطلاق المتهور" ألحق الأضرار بممتلكات على الأرض وعرّض أرواح مدنيين وطائرات في المجال الجوي الباكستاني للخطر، متهمة الهند بـ"الاستخفاف بالسلام والاستقرار الإقليميين".

ويتشارك البلدان حدوداً تنتشر فيها تعزيزات عسكرية كبيرة في الجانبين، وفي بعض الفترات تصاعد التوتر إلى حد إثارة مخاوف من استخدام السلاح النووي.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#الهند #باكستان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة