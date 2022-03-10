براتب 5000 شيكل.. وظيفة شاغرة في مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة

إعلان توظيف صادر عن مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة للهيئات المحلية بمحافظات خان يونس ورفح والوسطى يعلن فيه عن حاجته لشغل وظيفة المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة بنظام العقد، الكادر الوظيفي حسب قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 وبراتب شهري اجمالي 5000 شيكل.

الوصف العام للوظيفة:

إدارة كافة النشاطات والفعاليات التي يتم تنفيذها في مختلف أقسام المجلس لتتم بكفاءة وفاعلية بما يحقق رؤية ورسالة وأهداف المجلس. هذه النشاطات تشمل التخطيط الاستراتيجي والعلاقات العامة والمسائل الفنية وشؤون الموظفين والموازنة السنوية للمجلس وغيرها من الأمور الفنية والإدارية.

المسؤوليات الرئيسية:

1.متابعة وتنفيذ الأعمال والسياسات والقرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة ، وإعداد التقارير الدورية لمجلس الإدارة.

2.إدارة وتنظيم كافة اللوائح والمهام وخطط المجلس ، إضافة إلى إعداد ومتابعة تطبيق التعليمات الداخلية للمجلس.

3.الإشراف الإداري الشامل على كافة العاملين في المجلس وإصدار الأوامر والتعليمات والنشرات اللازمة لتنظيم العمل.

4.الإشراف على وضع الموازنة التقديرية للمجلس والعمل على رفع تحصيل الإيرادات التشغيلية للمجلس.

5.تقدير الاحتياجات وإعداد متقرحات المشاريع اللازمة والتواصل مع الممولين لتوفير الدعم المطلوب.

6.تمثيل المجلس فيما يتعلق بإبرام الإتفاقيات الخاصة بالمشاريع والبرامج بالتنسيق والإعتماد من قبل مجلس الإدارة.

7.تأدية ما يسند من مهام إضافية من رئيس مجلس الإدارة.

الشروط الوظيفية:

1.درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها كحد أدنى في الهندسة ، ويفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على دراسات عليا ذات علاقة بمجال العمل.

2.خبرة 10 سنوات على الأقل في مجال الإدارة والمشاريع منها سنتان على الأقل في موقع إداري إشرافي ، ويفضل أن تكون الخبرة العملية في مجال عمل الهيئات المحلية و إدارة النفايات الصلبة.

3.أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة.

4.اتقان اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة ، مع خبرة ومعرفة عالية في إعداد خطط العمل والموازنات ومقترحات المشاريع والتقارير باللغتين العربية والإنجليزية.

5.معرفة جيدة بمهارات استخدام الحاسوب خاصة برامج مايكروسوفت أوفس (وورد ، إكسل ، وبوربوينت)

6.القدرة على تحمل ضغط العمل بما في ذلك العمل خارج أوقات الدوام عند الضرورة.

7.رخصة قيادة سارية المفعول.

تقديم الطلبات:

- يرجى ممن يجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة لإشغال الوظيفة أعلاه تقديم كل من السيرة الذاتية ورسالة تغطية من صفحة واحدة باللغة الإنجليزية تعبر عن كفاءة المتقدم لمتطلبات الوظيفة وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 24/03/2022 الساعة الثانية بعد الظهر.

- سيتم الطلب من المرشحين المستوفين للشروط فقط ضمن القائمة المختصرة وقبل إجراء المقابلات/الاختبارات الوثائق الداعمة التالية: صورة عن المؤهل العلمي، صورة عن شهادة الثانوية العامة، صورة عن إثبات الشخصية (هوية/جواز سفر)، صور عن الخبرات و الدورات المهنية المذكورة في السيرة الذاتية إضافة إلى صورة شخصية.

- للاستفسار، الإتصال على جوال رقم (0597652008) أثناء أوقات العمل الرسمي من السبت إلى الخميس من الساعة 07:30 صباحاً حتى الواحدة والنصف من بعد الظهر.