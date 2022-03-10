"الشباب والثقافة" تطالب بمحاسبة القائمين على فيلم "صالون هدى"

طالبت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، بمحاسبة كافة القائمين على فيلم "صالون هدى" المثير للجدل، وضرورة وقف عرض ونشر وتداول الفيلم بشكل فوري، مؤكدة أنه يمثل إساءة للشعب الفلسطيني وتضحياته ونضاله البطولي ضد الاحتلال.

وقالت الهيئة في بيان لها: "يُعد فيلم صالون هدى إساءة وتشويهًا مقصودًا للمرأة الفلسطينية، التي شاركت في كافة مراحل النضال الفلسطيني، وجسدت أروع صور التضحية والفداء، وتحملت مشاق الحياة، فقبل أن تكون شهيدة أو أسيرة، كانت مربية لأجيال دافعت ولا تزال عن فلسطين ومقدساتها".

وأضافت: "من المعيب والمخجل أن يتم تصدير صورة سيئة لمجتمع يعيش تحت الاحتلال والحصار ويناضل من أجل التحرر بهذه الطريقة القبيحة، وهو انتهاك صارخ لمنظومة القيم والعادات والتقاليد الفلسطينية الأصيلة"، مؤكدة أن المشاهد الإباحية التي يتضمنها الفيلم لا تخدم السياق الدرامي، وأن السينما مليئة بالأساليب الرمزية التي يمكن من خلالها إيصال الفكرة للجمهور بعيدًا عن الإباحية الفجّة.

ودعت الهيئة إلى توجيه الأعمال الفنية الفلسطينية لخدمة الأهداف والقضايا الوطنية وتعزيز ثقافة المقاومة بكافة أشكالها لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وفضح أساليب الاحتلال للنيل من القضية الفلسطينية وتنفيذ مخططاته الخبيثة، بما لا يسيء للشعب الفلسطيني ورموزه، ومكوناته الثقافية والاجتماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين