"حسين الشيخ" يلتقي لابيد للمرة الثانية منذ يناير

اجتمع حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية في حكومة رام الله وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأربعاء، مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، للمرة الثانية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال الشيخ، عبر "تويتر": "التقيت قبل قليل وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد"، من دون أن يحدد مكان اللقاء.

وزعم أنه أكد للابيد ضرورة وجود أفق سياسي يرتكز على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية ووقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين، إضافةً إلى تناول الوضع الإقليمي والدولي.

ويأتي إعلان الشيخ عن لقائه مسئول في حكومة الاحتلال، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واتساع استهداف لممتلكات الفلسطينيين خصوصا في مدينة القدس المحتلة، وتسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، علاوة على ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين في أراضي الـ48، وقطاع غزة.

وسبق أن اجتمع الشيخ الذي تتكرر اجتماعاه بمسؤولي الاحتلال، مع لابيد في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين