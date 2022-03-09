"الجهاد الإسلامي" تستنكر استقبال تركيا "هرتسوغ"

استنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بشدة، استقبال رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تركيا.

وقالت الحركة في بيان وصل موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "هذه الزيارة التي تأتي على وقع تصعيد الاحتلال ضد أهلنا في القدس، ومخططات العدو لتهويد المقدسات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تمثل انحيازاً للعدو في مواجهة جهاد الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "إن السعي لاستعادة العلاقات مع العدو بذريعة مصلحة هذه الدولة أو تلك، هو خذلان للقدس وفلسطين".

وثمنت الحركة المواقف القوية للشعب التركي المسلم الذي يرفض هذه الزيارة التي تقفز على دماء الشهداء الأتراك الذين ارتقوا لكسر الحصار عن غزة، وتتجاوز موقف الشعب التركي المساند لحقوق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين