أطعمة تساعدكم في الحصول على بشرة مشرقة

تعد نضارة الجلد وصحتها مؤشراً قوياً على صحة ما نأكل. وتشير الدراسات إلى أن الحصول على بشرة مشرقة ونضرة يتطلب الالتزام بنظام غذائي صحي. هنا أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة البشرة.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون من الأطعمة الممتازة لصحة الجلد، فهي مصادر غنية بأحماض "أوميغا 3" الدهنية التي تحافظ على الجلد سميكاً ونضراً ورطباً. كما تقلل دهون "أوميغا 3" من الالتهابات التي يمكن أن تسبب الاحمرار وحب الشباب.

وتظهر بعض الدراسات أن مكملات زيت السمك قد تساعد في مكافحة الأمراض الالتهابية وأمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على البشرة، مثل الصدفية والذئبة.

وتعد الأسماك الدهنية أيضاً مصدراً لمضادات الأكسدة (فيتامين E) الذي يساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة والالتهابات. وتوفر الأسماك الزنك المهم لصحة الجلد وإنتاج خلاياه الجديدة ومنع التهابه والتئام الجروح.

الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية التي تحافظ على مرونة الجلد وترطيبه. وتظهر الأبحاث أن الأفوكادو يحتوي على مركبات تساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية التي تتسبب بتلف الجلد وظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

ويعتبر الأفوكادو أيضاً مصدراً جيداً لفيتامين (E)، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تساعد في حماية البشرة من الأكسدة. كما أنه مصدر لفيتامين (C) الضروري لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين الهيكلي الرئيسي الذي يحافظ على البشرة قوية وصحية ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

وتوفر حصة 100 غرام أو نحو نصف حبة أفوكادو 14% من الكمية الموصى بتناولها يومياً من فيتامين E و11 في المئة من الكمية الموصى بتناولها يومياً من فيتامين ( C).

الجوز

للجوز العديد من الخصائص التي تجعله غذاء ممتازاً لبشرة صحية، فهو من أغنى المكسرات بأحماض "أوميغا 3" التي تقلل من الالتهابات في الجسم بما في ذلك البشرة.

والجوز مصدر لفيتامين (E)، مضاد الأكسدة الضروري لصحة البشرة والشعر والعينين. كما أنه مصدر لمعدن الزنك الذي يحمي البشرة والضروري لالتئام الجروح ومكافحة البكتيريا والالتهابات. وتحتوي 28 غراماً من الجوز على 8$ من الكمية الموصى بتناولها يومياً من الزنك.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة ذات النسبة العالية من الكاكاو (70 في المائة) على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين مظهر التجاعيد وزيادة سماكة الجلد وترطيبه، كما أنها تحسن تدفق الدم إلى البشرة وملمس الجلد.

وقد أظهرت الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة كل يوم لمدة تتراوح بين 6-12 أسبوعاً أدى إلى إعطاء بشرة رطبة وأكثر سمكاً. كما وجدت دراسة أن تناول 20 غراماً من الشوكولاتة الداكنة يجعل البشرة أكثر قدرة على تحمل حروق الأشعة فوق البنفسجية.

الشاي الأخضر

قد يساعد الشاي الأخضر في حماية بشرتك من التلف والشيخوخة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة (البوليفينول). كما يعمل الشاي الأخضر على تحسين رطوبة الجلد ويقلل خشونته ويزيد سمكه ومرونته، ويساهم في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

البروكلي

البروكلي مليء بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد، بما في ذلك الزنك وفيتامين A وفيتامين C. كما أنه يحتوي على اللوتين، وهو كاروتينويد يساعد على حماية البشرة من الأكسدة التي يمكن أن تسبب جفاف البشرة وتجعدها.

يحتوي أيضاً على مركب خاص يسمى سلفورافان، وهو عامل وقائي قوي ضد أضرار أشعة الشمس، كما أن له أيضاً تأثيرات مضادة للسرطان بما في ذلك سرطان الجلد.

المصدر / فلسطين أون لاين