"الاتصالات" تطلق تطبيقها الجديد "حكومي"

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق تطبيقها الجديد على الأجهزة الذكية والذي يحمل اسم "حكومي" حيث يعتبر التطبيق بوابة ونافذة متكاملة لكافة البيانات والمعاملات الحكومية الموجهة والخاصة بالمواطنين، وذلك بما يحتويه التطبيق من خدمات تتعلق بعرض شامل لكافة البيانات المتعلقة بالمواطن إضافةً لبوابة موحدة لتقديم كافة المعاملات الحكومية.

ويأتي التطبيق استمراراً للجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير تطبيقات الهواتف الذكية وذلك في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الهواتف الذكية في فلسطين.

ونوهت الوزارة الى أن التطبيق سيقدم مجموعة من الخدمات الخاصة بالمواطنين، أبرزها:

• خدمة بياناتي: حيث تمكن الخدمة المواطن من الوصول لكافة البيانات الخاصة به والمتوفرة في الدوائر والمؤسسات الحكومية (بيانات السجل المدني – بيانات التقارير الطبية – بيانات رخص القيادة وترخيص المركبات – بيانات المؤهلات العلمية – بيانات الأراضي المسجلة - بيانات الشركات – عقود الزواج والطلاق وغيرها)

• خدمة معاملاتي: حيث يوفر التطبيق للمواطن كافة المعاملات الحكومية المقدمة من المواطن لدى الدوائر والوزرات المختصة.

• خدمة دليلي: يوفر التطبيق مجموعة من الأدلة المتعلقة بكيفية الحصول والتقدم للمعاملات الحكومية وكذلك دليل القوانين والتشريعات بالإضافة لدليل خاص بالمكتبات والكتب وكذلك إرشادات خاصة باستخدام الانترنت الآمن.

• خدمات البوابة الموحدة للمعاملات: يتيح التطبيق إمكانية تقديم طلبات الكترونية خاصة بالمعاملات الحكومية المتوفرة على البوابة الموحدة.

• إدارة حسابات الدخول الموحد: يوفر التطبيق إمكانية الاطلاع على الملف الشخصي الخاص بمستخدمي الدخول الموحد وإمكانية تعديل البيانات وتغير كلمة المرور بالإضافة للاطلاع على سجل الاحداث المسجلة على الحساب.

• خدمة تقديم الشكاوى والاستفسارات• يمكن التطبيق المواطنين من إرسال ملاحظاتهم واستفساراتهم او أي شكوى تتعلق باي دائرة حكومية.

• خدمة الاشعارات: يتمتع التطبيق بخدمة اشعار تلقائي للمستخدم حول أي معاملات او تحديثات تتعلق ببياناته او معاملاته الحكومية، بالإضافة لمكانية الاطلاع على الاشعارات الموجهة كتعميمات للمواطنين.

ودعت الوزارة جمهور المستفيدين إلى تحميل التطبيق والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلاله، وذلك من خلال تنصيبه على الاجهزة الذكية العاملة بنظام الاندرويد، وكذلك نظام IOS، حيث يتوفر الاصدار على مستودعات الاجهزة الذكية وعلى الروابط التالية:

متجر Google Play :

https://play.google.com/store/apps/details?id=ps.gov.mtit.hokomi

متجر App Store

https://apps.apple.com/us/app/حكومي/id1610967051

المصدر / فلسطين أون لاين