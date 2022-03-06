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مناورتان لجيش الاحتلال في الجليل والجولان شمالاً

06 مارس 2022 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال خلال مناورة عسكرية (أرشيف)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شروعه في تدريبات عسكرية، بالمنطقة الشمالية من فلسطين المحتلة.

وقال الجيش في بيان أوردته وسائل إعلام عبرية، إنه بدأ اليوم تدريبات عسكرية في منطقة الجليل الأعلى، تنتهي مساء اليوم.

وأوضح أنه خلال التمرين العسكري ستكون هناك حركة كثيفة للجنود والمركبات العسكرية، وسيُسمع دوي انفجارات.

ولفت جيش الاحتلال إلى أنه سيجري تدريب آخر في قاعدة التدريبات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية "إلياكيم"، في هضبة الجولان السورية المحتلة، يستمر حتى الأربعاء.

وذكر أن هذه التمارين تأتي ضمن خطة التدريبات المكثفة التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي في العام 2022؛ بهدف "رفع جاهزية الجبهة الداخلية، إضافة لجاهزية القوات لحالة الحرب".

المصدر / فلسطين أون لاين
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