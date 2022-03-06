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الاحتلال يطلق نيران رشاشاته شرق خان يونس والمحافظة الوسطى

06 مارس 2022 . الساعة 01:31 بتوقيت القدس
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قنابل إضاءة يطلقها الاحتلال بين الفينة والأخرى شرق محافظات القطاع (أرشيف)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، نيران رشاشاتها الآلية تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة والمحافظة الوسطى.

وأفادت مصادر محلية بأن البرج العسكري المقام شرق منطقة عبسان الكبيرة، أطلق نيران كثيفة تجاه الأراضي الزراعية في المنطقة.

ووفق المصادر ذاتها أطلقت الأبراج العسكرية داخل موقع "كيسوفيم" العسكري نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، وكذلك شرق بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس، دون التبليغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

كما وقامت قوات الاحتلال المتمركزة شرق المحافظة الوسطى بإطلاق نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #إطلاق نار #شرق غزة

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