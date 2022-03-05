وظائف شاغرة في جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل

جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل – فلسطين هي مؤسسة أهلية غير ربحية تأسست في عام 1999، بهدف تنمية وتطوير المجتمع الفلسطيني وتقديم خدمات نوعية للأطفال والشباب والنساء من خلال تنفيذ العديد من البرامج التي تعمل على تعزيز وتقوية دورهم في المجتمع. كما تسعى الجمعية الى تمكين الأطفال والنساء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والمناطق المهمشة من قطاع غزة من خلال تطوير وتحسين ظروف حياتهم من الناحية التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

الوظائف المطلوبة:

1) وظيفة أخصائي/ة اجتماعي.

2) وظيفة أخصائي/ة دعم نفسي.

3) وظيفة منسق/ة ميداني.

4) وظيفة مثقف/ة مجتمعي.

5) وظيفة منسق/ة مشروع.

6) وظيفة موظف/ة تقييم ومتابعة.

7) وظيفة مدير/ة مشروع.

شروط عامة للتقدم للوظائف:

• يجب على المتقدمين تسجيل الدخول باستخدام حساب Gmail على الرابط الموضح أدناه.

• يجب على المتقدم تعبئة البيانات لوظيفة واحدة ( يمنع التقدم لأكثر من وظيفة).

• إجادة استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة وتقنياته.

• ضرورة ارفاق الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة والسيرة الذاتية في الطلب للوظيفة حسب المدة المطلوبة.

• سوف يتم الاتصال بمن تنطبق عليهم/ن الشروط فقط. وتعتذر الجمعية مسبقاً عن عدم تمكنها من الاعتذار بشكل شخصي لكل من تقدم/ت بطلب توظيف.

• على من تنطبق عليه/ا الشروط أعلاه وترغب/يرغب بالتقدم للوظيفة، تعبئة الطلب عبر الرابط التالي:

الرابط: https://forms.gle/7cjxwLAfSGErer3c9

أخر موعد للتقدم للوظيفة يوم الاثنين الموافق 7/3/2022 الساعة 12 ظهراً















