بيت لاهيا يقترب من الصعود للدرجة الأولى

غزة/ وائل الحلبي:

أصبح فريق بيت لاهيا على مشارف الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه الكبير على مُلاحقه الزيتون في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2021-2022، وفي مباراة ثانية، أشعل الوفاق صراع الهرب من مقصلة الهبوط بفوزه الثمين على الاستقلال.

وحقق بيت لاهيا المطلوب بجمع ثلاث نقاط إضافية تُقربه من العودة لدوري الدرجة الأولى بفوزه الكاسح على الزيتون بثلاثة أهداف دون رد، في قمة مباريات الجولة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح وسط حضور جماهيري كبير.

بيت لاهيا سيكون بحاجة لتحقيق فوز واحد فقط من مبارياته الثلاثة المتبقية لضمان الصعود لدوري الدرجة الأولى دون النظر إلى نتائج منافسيه، بعدما أصبح يحتل المركز الأول برصيد (29) نقطة وبفارق ستة نقاط أمام الزيتون الذي توقف رصيده عند (23) نقطة في المركز الثالث، فيما يتواجد الأمل بينهما محتلاً المركز الثاني برصيد (27) نقطة ويحتاج لأربع نقاط من مبارياته الأربعة المتبقية له لضمان الصعود دون النظر لنتائج المنافسين.

البداية جاءت خطيرة من جانب الزيتون بعد تسديدة هادي بدوان التي مرت بجوار مرمى بيت لاهيا، الذي كان ردهم أكثر خطورة بتسديدة فضل أبو ريالة لكن الكرة اصطدمت بالقائم، ليعود بعدها زميله محمد أبو نصر ويسجل هدفاً رائعاً بعدما راوغ ثلاثة لاعبين وسدد الكرة زاحفة في شباك الزيتون (12).

وحاول الزيتون تدارك الموقف وعاد بدوان وسدد الكرة بجوار المرمى، وسدد زميله إسماعيل أبو دان كرة قوية تصدى لها الحارس بثبات.

وتفوق بيت لاهيا في وسط الملعب منحه الأفضلية في التحكم بمجريات الشوط الأول، وحافظ الفريق على تقدمه بهدف دون رد للزيتون.

بداية الشوط الثاني أجرى مدرب الزيتون تبديلين لتنشيط الجانب الهجومي بدخول ماجد بريك ومنصور العجيلي، إلا أن بيت لاهيا زاد من صعوبة المهمة عليهم بتسجيل الهدف الثاني عبر محمد البُدي الذي تلقى كرة على مشارف الصندوق وسددها بكل قوة في مرمى نايف الغول عند الدقيقة (65).

اندفع الزيتون للهجوم وترك خلفه المساحات الدفاعية التي استغلها "اللهاونة" بشكل جيد وكان أكثر خطورة في محاولاته الهجومية، قبل أن يُحبط مصعب نشوان مساعي الزيتون للتقليص، بتسجيله للهدف الثالث لبيت لاهيا بمهارة رائعة للغاية خدع فيها الحارس وأودع الكرة بالشباك (90+3).

أدار المباراة طاقم حُكام مكون من: محمد أبو شهلا للساحة ومحمد الغول وفادي السمهوري مساعدين وآدم حسان رابعاً.

وفي مباراة ثانية أشعل الوفاق الصراع للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثالثة، بفوزه على الاستقلال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب الشهيد محمد الدرة.

الوفاق تقدم مؤقتاً في الترتيب محتلاً المركز الرابع عشر برصيد (10) نقاط، وتوقف رصيد الاستقلال عند (12) نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً.