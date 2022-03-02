متابعة العمل الحكومي بغزة تصدر قرارات جديدة

ناقشت لجنة متابعة العمل الحكومي عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، خلال جلستها الأسبوعية الدورية، المنعقدة اليوم الأربعاء.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن اللجنة اعتمدت كلاً من محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة البنية التحتية، واللجنة العليا للمشاريع.

واستمعت اللجنة إلى عرض مفصل حول مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية من وكلاء الوزارات المختصة، فيما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية واللجنة القانونية للدراسة وإبداء الرأي.

وذكر المكتب الإعلامي أن اللجنة قررت خلال جلستها ما يلي:

منح إعفاء ضريبي وجمركي لمستوردي الطحين/ الدقيق لمدة شهر، لتعزيز المخزون في ظل اضطراب الأوضاع العالمية.

تمديد قرار منح التسهيلات في تسديد الدفعات النقدية الخاص بتوريد غاز الطهي لمدة شهر، لتشجيع المحطات وزيادة المخزون.

إعفاء شـركات تقديم خدمات الإنترنت من عوائد الترخيص عن الفترة السـابقة، بنسبة (7%) حتى تاريخ 31/12/2020م.

تشكيل لجنة توجیهیة برئاسة وزارة الحکم المحلي، وعضویة عدد من المؤسسات الحكومية، وممثلین عن القطاع الخاص، لمتابعة تنفيذ مشروع تأهيل وادي غزة وتحويله محمية طبيعية.

إقرار تشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال حمایة وتدعیم شاطئ قطاع غزة، بغرض إعداد تخطيط شامل لساحل قطاع غزة، وتحديد التدخلات المطلوبة.

إقرار يوم الثلاثاء 8/3/2022م عطلة رسمية بمناسبة يوم المرأة العالمي.

اعتماد عدد من طلبات الموظفين للإحالة إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

اعتماد المحلق الأخير الخاص بصرف دفعات من مستحقات الموظفين الذين هُدمت بيوتهم، أو أصبحت غير قابلة للسكن خلال عدوان مايو الماضي.

صرف كافة كشوفات الطلبات المعتمدة من مستحقات الموظفين لأغراض الجنازة.

المصدر / فلسطين أون لاين