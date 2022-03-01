اتحاد موظفي الأونروا يعلن خطوات تصعيدية تجاه إدارة الوكالة

شدد اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على أن التلاعب في أرزاق الموظفين "خط أحمر"، وذلك في عنوان بيان له، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد في بيانه، والذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، عن سلسلة خطوات تصعيدية تبدأ من يوم غد الأربعاء.

وأضاف: "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تثبيت 750 معلما دفعة واحدة مطلع 2022، وتحويل عقود موظفي LDC إلى عقود ثابتة وفق اتفاقية موقعة منذ 2017، وحل العديد من القضايا، تفاجأ الجميع بإيقاف عقود 13 موظفا من عقود LDC أخصائيي السمعيات والبصريات والنطق".

وأكد أن هذه الخطوة جاءت في ظل الحاجة الماسة لعملهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة الطلاب الذين يحتاجون خدمات ماسة في هذه المجالات المهمة.

وذكر أنه تواصل مع المكتب التنفيذي من أجل إبقاء الموظفين على رأس عملهم وخدمة اللاجئين، إلا أن إدارة الوكالة في غزة أصرت على عدم الاستمرار في عملهم وتوقيف هذه الخدمة عن أبناء اللاجئين.

ونوه إلى أن ذلك جعله يعلن عن سلسلة خطوات تصعيدية تبدأ بتعليق العمل في جميع مدارس الوكالة الصباحية والمسائية والفترات الثلاث، يوم غد الأربعاء الموافق 2 مارس 2022، ومغادرة المعلمين والأذنة والطلاب في آخر ساعة من الدوام، مع توضيح أسباب هذا التعليق للطلاب وأولياء الأمور، ويبقى أذنة البطالة في عملهم كالمعتاد.

ومن ضمن الخطوات التصعيدية تعليق الدوام في مكتب غزة الإقليمي من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 8:30 صباحاً.

وتشمل خطوات اتحاد الموظفين تعليق العمل في جميع عيادات الوكالة ومراكز التوزيع ومكاتب الخدمات والتسجيلات ومكاتب رؤساء المناطق ومكاتب صحة البيئة يوم غد الأربعاء الموافق 2 مارس 2022 آخر ساعة من الدوام ومغادرة أماكن عملهم.

وأعلن عن تعليق الدوام في كليتي تدريب غزة وخان يونس يوم غد الأربعاء الموافق 2 مارس 2022م من الساعة 10:30صباحاً حتى 11:30 صباحاً ويعتصم المعلمون والطلاب في أماكن عملهم.

كما وأعلن أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي لجميع موظفي LDC يوم غد الأربعاء 2 مارس 2022م، من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهرا، مطالبا المفوض العام للأونروا بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات.

المصدر / فلسطين أون لاين