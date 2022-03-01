هدم منزل باللّد بعد 3 محال تجارية بالرملة دون إنذار

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء منزلًا فلسطينيًا في مدينة اللّد بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقال عضو بلدية اللّد عبد الكريم زبارقة في تصريحاتٍ لوكالة "صفا" الإخبارية: "إنّ جرافات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة وحاصرتها بالآليات وقوات الشرطة قبل أن تهدم المنزل دونَ سابق إنذار.

وأضاف:" إنّ المنزلَ يعود للمواطنِ سليمان أبو غنيم الذي تلقّى مُؤخّرًا أمرًا يُلزمه بهدم جزء من منزله ذاتيًّا بزعم عدم الترخيص.

وأفاد بأنّ المواطنَ اضطرّ خلال الأيام الماضية لهدم الجزء المُستهدف من الأمر تفاديًا للغراماتِ الماليةِ الكبيرةِ التي يتمّ فرضها عليه بحالِ هدمتها جرافات الاحتلال، إلّا أنها جاءت اليوم بشكلٍ مُفاجِئٍ واستكملت هدمَ المنزلِ كُلّيًا.

وأشار إلى أنّ صاحب المنزل خاض مسيرة قضائية في محاكمِ الاحتلال منذ 4 سنوات، وكان يتمّ تجميد أمر الهدم في كلّ مرة، مُعتبرًا أنّ حملة الهدم المُفاجئة التي تشهدها المدينة والمدن الساحلية عامة تصعيد غير مسبوق في السياسة الإسرائيلية للنيل من الفلسطينيّين في بلداتهم.

ونفى مزاعمَ سلطات الاحتلال بالبناء غير المُرخّص، قائلًا: "إنّ هناك العشرات من المنازل اليهودية المَبنية دون تراخيصَ ومُخالِفة للقانون في بلداتنا، إلا أنه لا يتمّ ملاحقتهم أو هدمها".

وكانت جرّافات الاحتلال هدمت الاثنين 3 محلات تجارية في الرملة دون سابق إنذار، ومنعت أصحابها من إفراغ البضائع التي بداخلها.

المصدر / فلسطين أون لاين