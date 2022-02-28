الرئيس الأوكراني يوقع طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي في اليوم الخامس من الهجوم الروسي على بلاده.

وشكر زيلينسكي في خطاب للشعب الأوكراني، الاثنين، شركاء بلاده الغربيين على الدعم الذي قدموه لأوكرانيا.

وتابع قائلا: "أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي، ونؤمن بأن هذا الأمر يمكن تحقيقه".

وأعلن أن حكومته ستطلق سراح السجناء الأوكرانيين ذوي الخبرة القتالية، ليكونوا قادرين على التكفير عن جرائمهم في أكثر مناطق الحرب سخونة.

وقال: "كل مواطن أوكراني بات مقاتلا، وجلهم يتحملون الآن مسؤولية الدفاع عن وطنهم، وإنني على ثقة بأننا سننتصر".

وخاطب الرئيس الأوكراني الجنود الروس، قائلا: "اتركوا أسلحتكم وعودوا إلى بلدكم لا تصدقوا قادتكم وأنقذوا أرواحكم".

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي الاثنين، إن زعماء الاتحاد قد يناقشون احتمال ضم أوكرانيا خلال قمة غير رسمية تعقد يومي العاشر والحادي عشر من آذار/ مارس المقبل، مضيفا أن "هذه القضية مهمة لأوكرانيا في المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الصراع".

وقال المسؤول: "أعتقد أن من المحتمل أن يكون أحد الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهما بالنسبة للرئيس (الأوكراني) (فولوديمير) زيلينسكي، المباحثات مع روسيا للتوصل لحل"، وذلك في إشارة إلى المحادثات لإنهاء الصراع. لكنه أشار إلى عدم بدء أي عملية بعد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: "فيما يتعلق بطلب (أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي) فأعتقد أنه من المهم ألا نسبق الأحداث".

المصدر / فلسطين أون لاين