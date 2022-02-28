اصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في باب العامود

أصيب عددٌ من المواطنين في باب العامود بالقدس المحتلة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاحتفالات بذكرى يوم الإسراء والمعراج.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 23 مواطناً خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال هاجمت المقدسيين أثناء احتفالهم في باحات المسجد الأقصى المبارك بذكرى الإسراء والمعراج.

وقدرت أوساط فلسطينية، عدد المشاركين في احتفالات الإسراء والمعراج بالمسجد الأقصى بحوالي 90 ألف شخص.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المقدسيين أثناء تواجدهم في باب العامود، بينهم أطفال.

واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في المنطقة، استعانت خلالها القوات بمركبة المياه العادمة، في تفريقهم، كما واستهدفت القوات الفلسطينيين بقنابل الصوت في المنطقة.











المصدر / فلسطين أون لاين