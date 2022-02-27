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4 قرارات من "الفيفا" ضد روسيا

27 فبراير 2022 . الساعة 23:26 بتوقيت القدس
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الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، عن اتخاذ مجموعة من القرارات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكشف الفيفا أنه لن ينظم أي مباريات دولية في روسيا ولن يُسمح للفريق برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته التي سيخوضها خارج أرضه.

وأعلن الفيفا أن المنتخب الوطني لن يشارك تحت اسم روسيا بل سيكون تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم وستقام مبارياته "على ملاعب محايدة" ودون جماهير كجزء من العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء قرار الاتحاد الدولي للعبة في أعقاب مطالبة نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الفيفا اليوم الأحد، باستبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعد غزو أوكرانيا.

كما تزامن القرار مع رفض كل من بولندا والسويد والتشيك مواجهة روسيا الشهر المقبل في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

 

 

المصدر / وكالات
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#العلاقات الأوروبية مع روسيا

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