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الفصائل تعلن تشكيل لجنة وطنية لإسناد كفاح فلسطينيي الـ48

27 فبراير 2022 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
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الفلسطينيون يكافحون مخططات الاحتلال التصفوية بحق أراضيهم في مناطق الـ48 ( صورة أرشيفية)

أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، عن تشكيل لجنة وطنية لإسناد كفاح شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948، من أجل حماية أرضهم وهويتهم الوطنية وكرامتهم الإنسانية.

ووفق بيان صدر عن لجنة المتابعة، عقب اجتماعها بمدينة غزة اليوم، فإن اللجنة الوطنية تضم مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، وذلك لتنظيم أكبر حملات مساندة ودعم لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الفصل العنصري والاضطهاد القومي.

وأدانت لجنة المتابعة، سياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين في أراضي الـ48.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه السياسات العنصرية ومعاقبة دولة الاحتلال على هذه السياسات الفاشية التي تخالف كافة الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #لجنة المتابعة #فلسطينيي الـ48

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