الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة والقدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة مناطق في الضفة الغربية وشنت عمليات دهم وتفتيش واعتقال طالت عددا من المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحــتلال اعتقلت الشاب هيثم اللوزي من مخيم قلنديا، عقب اقتحام مكان عمله في حي كفر عقب شمال القدس، وخلال انسحابها تعرضت للرشق بوابل من الحجارة ألقاها الشبان.

وأفاد شهود عيان أن ثوار كفر عقب اعتلوا أسطح المنازل لاستهداف قوات الاحتلال بحجارة كبيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتــلال مدينة رام الله واعتقلت الشابين أحمد عفانة ونور الدبور عقب اقتحام منزليهما في حي الماصيون ومخيم الأمعري.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قصي كايد من جنين والشاب عبد اللطيف حمدان من مخيم جنين، أثناء مرورهما عن حاجز الحمرا قرب مدينة أريحا.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

ورصد المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية في تقريره السنوي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (5286) مواطنًا خلال عام 2021 المنصرم.

وبحسب التقرير، فقد بلغت الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (4084) اقتحاما.

المصدر / فلسطين أون لاين