بعد انتصارهما في معركة الأمعاء الخاوية.. الأسيران أبو هواش والقواسمي حُرّان

من المقرر أنّ تفرج سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عن الأسيرين هشام أبو هواش، ومقداد القواسمة، عقب انتصارهما في معركة "الأمعاء الخاوية".

وقال نادي الأسير الفلسطيني فعبر صفحته على "الفيسبوك": "إنّ الأسيرين هشام أبو هواش 40 عامًا، ومقداد القواسمي 24 عامًا، وهما من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، على موعد مع الحرية اليوم".

وأشار إلى أنّ أبو هواش والقواسمي خاضا إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهما الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين