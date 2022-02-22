إدانات فصائلية لجريمة الاحتلال بإعدام الفتى "شحادة"

دانت عدة فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، جريمة الاحتلال بقتل الفتى محمد رزق شحادة (14 عاماً)، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة، وإعدامه بدم بارد.

واستنكرت حركة الجهاد الإسلامي، هذا الإجرام المستمر بحق أبنائنا، مؤكدةً على ضرورة وحدة شعبنا وقواه المقاومة والوطنية، لتفعيل الجهود والتصدي وإعادة الاعتبار للمقاومة بأشكالها كافةً، وخاصة المسلحة لردع المحتل وقطعان المستوطنين عن قتلنا واستباحة دمنا في مدن ومخيمات الضفة والقدس.

وحملت الحركة في بيان لها، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملةً عن تداعيات هذه الجريمة، التي لن يصمت أمام بشاعتها ثوار شعبنا وأبطاله المستمرون في مواجهة الاحتلال حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.

واعتبرت الحركة، أن الصمت على هذه الجريمة النكراء، يعتبر وصمة عار في جبين الهيئات والمؤسسات التي تدعي حقوق الإنسان، فهذا الصمت هو بمثابة غطاء وتشجيع للإرهاب الإسرائيلي الذي يمعن في القتل والإعدام.

من جانبها قالت حركة الأحرار أن دماء الشهيد الفتى محمد شحادة تؤكد حجم الإجرام المتعاظم الذي يرتكبه الاحتلال بحق أبناء شعبنا بمختلف فئاتهم وهذا يتطلب تشكيل قيادة المقاومة الشعبية فعليا لاستلام زمام المبادرة في مواجهة ولجم عدوان الاحتلال.

وأكدت الحركة في تصريح لها، أن هذه الجريمة البشعة والإجرام الإسرائيلي المستمر هو نتيجة تواطؤ وصمت المجتمع الدولي والعالم أجمع على عنجهية الاحتلال ضد شعبنا وارتكابه جرائم الحرب وانتهاك القرارات الدولية.

ودعت إلى لتفجير انتفاضة في وجه الاحتلال، ولإشعال الأرض نار تحت أقدام جنوده وقطعان مستوطنيه، وعلى السلطة وقف التعاون الأمني وترك العنان لمقاومة شعبنا وشبابه الثائر لرفع كلفة الاحتلال وقطع أذرعه وتكبيده الخسائر.

من جانبها قالت لجان المقاومة إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله ومقاومته حتى تحقيق أهدافه .

بدورها اعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، جريمة إعدام الطفل محمد شحادة (14 عامًا) في بلدة الخضر، حلقة جديدة من سلسلة حلقات الإزدراء الإسرائيلي لحق الفلسطينين في الحياة.

وطالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمتهم إزاء الجرائم القتل الميداني الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين والعمل علي محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب وتوفير الحماية للمدنيين .

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي عن إضراب شامل في محافظة بيت لحم حدادا ًعلى روح الشهيد شحادة.

المصدر / فلسطين أون لاين