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تعقيباً على تصريحات غانتس.. حماس: الحقوق الوطنية تنتزع ولا تستجدى من الاحتلال

21 فبراير 2022 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنَّ الحقوق الوطنية تُنتزع ولا تُستجدى من الاحتلال، مشددةً على قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تطلّعاته في التحرير والعودة، وإقامة الدولة بوحدته، وبقوة إرادته ومقاومته الباسلة.

وقال الناطق باسم الحركة د. عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي، تعقيباً على تصريحات وزير حرب الاحتلال، "إنَّ تصريحات وزير الحرب الصهيوني "غانتس" في مؤتمر ميونخ، وما سبقها من تصريحات لرئيس حكومة العدو "بينت"، بشأن رفضهم قيام دولة فلسطينية، تكشف مجدّدًا حقيقة هذا العدو القائم على تزييف حقائق التاريخ، وسلبه لحقوق شعبنا الفلسطيني، وممارسة الإرهاب والعنصرية ضده".

وكان غانتس، قد صرح في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس الأحد، أن الفلسطينيين سيكون لديهم "كيان" في المستقبل، وليس دولة كاملة.

وأكد القانوع، على أن تصريحات "غانتس"، تؤكّد عبثية المراهنة على المفاوضات، فالدولة وحقوق شعبنا الفلسطيني تُنتزع ولا تُستجدى.

ونوه، إلى أن تصريحات "غانتس" تأتي بعد اللقاء "الحميمي" الذي جمعه برئيس السلطة محمود عباس، لتشكّل صفعة جديدة لفريق أوسلو الذي لا يزال يراهن على المفاوضات العبثية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #الدولة الفلسطينية

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