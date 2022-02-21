"حماس" تٌصدر تقريرها السنوي الثامن عن أداء "الأونروا" في لبنان

أصدر مجلس العمل الجماهيري في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التقرير السنوي الثامن عن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، عن عام ٢٠٢١.

يتضمن التقرير وقائع وكلمات المشاركين في الندوة التي تعقدها حماس سنوياً لمناقشة أداء الوكالة ومستجدات الظروف الإقليمية والدولية، حيث يشارك فيها المسؤولون الفلسطينيون في لبنان من مختلف الأطراف، وعدد من الخبراء في أوضاع اللاجئين والأونروا.

ويقع التقرير في ٤٠ صفحة، تتضمن افتتاحيةً وجلستين؛ الأولى للسياسيين والمواقف السياسية، تحدث فيها: ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، وممثل حركة حماس في لبنان د. أحمد عبد الهادي، وأمين سر فصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، وممثل رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني د. باسل الحسن، وممثل مدير عام الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني.

وفي الجلسة الثاني، وهي جلسة الخبراء، تحدث رئيس دائرة الأونروا في الجبهة الديمقراطية فتحي كليب، والباحث المختص بشؤون اللاجئين والأونروا جابر سليمان عن "الأونروا منظمة دولية بين الواقع والمرتجى"، ومسؤول اللجان الأهلية في المخيمات محمد الشولي بعنوان "واقع الأونروا في لبنان، الخدمات والتوظيف ومواجهة الأزمات في عام ٢٠٢١"، ومدير الهيئة ٣٠٢ للدفاع عن اللاجئين علي هويدي بعنوان "الأونروا في ظل المتغيرات الدولية.. اتفاق الإطار نموذجاً"، ومدير مؤسسة العودة الفلسطينية ياسر علي بعنوان "انتخابات الأونروا واتحاد الموظفين".

الجدير بالذكر أن هذا التقرير الذي يصدر للسنة الثامنة على التوالي يتم توزيعه على الهيئات والفعاليات والمؤسسات والرموز الفلسطينية في لبنان، وعلى مسؤولي الوكالة في لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين