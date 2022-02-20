فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الشعبية": انتخابات نقابة المهندسين تمثل عُرساً ديمقراطياً

الشراونة: الأسرى لن يتراجعوا وقد يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام

الدعليس: حماية المنتج المحلي ضرورة ملحة

برشلونة يقسو على فالنسيا برباعية في "الميستايا"

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

الهندي: انتخابات المهندسين تؤسس لمرحلة جديدة من الوحدة الوطنية في الواقع النقابي

حماس تشيد بالمواقف الرافضة لتفرد السلطة بمنظمة التحرير

الهور: فتح استنكفت عن المشاركة في انتخابات "المهندسين" بقرار سياسي

الحركة الأسيرة: انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بحرية الأسرى

"المبادرة الوطنية" تشيد بالأجواء الوطنية لانتخابات "المهندسين"

إعلان تيك توك داخلي

الدعليس: حماية المنتج المحلي ضرورة ملحة

20 فبراير 2022 . الساعة 22:04 بتوقيت القدس
...
صورة من اللقاء

أكّد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في كافة المجالات.

وأضاف الدعليس خلال استقباله وفدًا من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أنّ الحكومة تعمل وفق منهجية واضحة لدعم المُنتج المحلي وحمايته بكل الأشكال والإمكانيات المتاحة لديها. 

وقال:" إنّ حماية المنتج المحلي تُعدُّ ضرورة مُلحّة في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الفلسطيني تحدّيات عديدة".

وأوضح أنّ الحكومة تبذلُ الجهود من أجل النّهوض بالمُنتجات الوطنيّة والصناعات المحلية والعمل على دعمها وحمايتها في تلك المرحلة.

وحضر اللقاء مُمثّلين عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيّين واتحاد الصناعات الفلسطينية واتحاد المقاولين الفلسطينيّين والغرفة التجارية.

إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #القطاع الخاص #العمل الحكومي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة