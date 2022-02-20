الدعليس: حماية المنتج المحلي ضرورة ملحة

أكّد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في كافة المجالات.

وأضاف الدعليس خلال استقباله وفدًا من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أنّ الحكومة تعمل وفق منهجية واضحة لدعم المُنتج المحلي وحمايته بكل الأشكال والإمكانيات المتاحة لديها.

وقال:" إنّ حماية المنتج المحلي تُعدُّ ضرورة مُلحّة في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الفلسطيني تحدّيات عديدة".

وأوضح أنّ الحكومة تبذلُ الجهود من أجل النّهوض بالمُنتجات الوطنيّة والصناعات المحلية والعمل على دعمها وحمايتها في تلك المرحلة.

وحضر اللقاء مُمثّلين عن جمعية رجال الأعمال الفلسطينيّين واتحاد الصناعات الفلسطينية واتحاد المقاولين الفلسطينيّين والغرفة التجارية.