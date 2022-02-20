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ردًا على تجاهل مطالبهم.. أسرى "الجهاد" في النقب يعلنون حل التنظيم

20 فبراير 2022 . الساعة 15:11 بتوقيت القدس
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حل التنظيم ينذر بانفجار قريب في سجن النقب

أعلنت القيادة العامة لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب الصحراوي، ظهر اليوم الأحد، عن حل التنظيم، ردًا على استمرار تجاهل إدارة السجون مطالبها.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن أسرى الجهاد الإسلامي في سجن النقب الصحراوي يبلغون إدارة سجون الاحتلال بحل التنظيم وما يترتب على ذلك من تبعات، ردًا على استمرار عدم الاستجابة لمطالب أسرى الحركة في السجن واستهدافهم الواضح والمستمر منذ عملية نفق الحرية في سجن جلبوع.

وأشارت المهجة في بيان، إلى أن إعلان حل التنظيم ينذر بانفجار قريب في سجن النقب الصحراوي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #الأسرى #سجن النقب

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