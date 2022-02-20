فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"سرحان": انتخابات نقابة المهندسين تجربة مصغرة لحلم أكبر

"برلمانيون لأجل القدس" تثمن قرارات "البرلماني العربي" الداعمة لفلسطين

"تل رفح".. مسار ثقافي يعبر بشباب غزيين لتاريخ وتراث فلسطين

مواجهات بين مقدسيين ومستوطنين في الشيخ جراح

الاحتلال يجرّف مئات الدونمات ويبيد محاصيل زراعية بالنقب

التعليم نتشر أماكن وتوقيت عقد الامتحان الشامل

جونسون: روسيا تستعد لأكبر حرب في أوروبا منذ 1945

"عرفة": فوز" قائمة القدس" بانتخابات نقابة المهندسين تطبيق عملي للوحدة

التحالف بانتخابات "المهندسين.. أنموذج يعطي بارقة أمل لاستعادة الوحدة

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

إعلان تيك توك داخلي

جونسون: روسيا تستعد لأكبر حرب في أوروبا منذ 1945

20 فبراير 2022 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
...
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أن روسيا تستعد "لما يمكن أن يكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945"، فيما تتصاعد مخاوف الغربيين من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقال بوريس جونسون في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن "كل الدلائل تشير إلى أن المخطط بدأ بطريقة ما".

وتابع: "حسب المعلومات الاستخبارية التي لدينا، فإن الغزو الروسي لن يتم فقط من الشرق، بل أيضا من الشمال، من بيلاروسيا، بهدف تطويق (العاصمة الأوكرانية) كييف، وفق ما أوضح (الرئيس الأميركي) جو بايدن لعدد منا".

واستطرد: "على الناس أن يدركوا كلفة ذلك على صعيد الأرواح البشرية، ليس فقط من الجانب الأوكراني بل من الجانب الروسي أيضا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، دعا رئيس الوزراء البريطاني، السبت، الغربيين إلى "التوحد"، وشدد على "الصدمة" التي قد يخلفها غزو روسيا لأوكرانيا على العالم.

كما أشار إلى أن العقوبات التي ستفرضها بريطانيا على روسيا في حال هاجمت أوكرانيا "ستجعل مستحيلا على موسكو الوصول إلى الأسواق المالية في لندن".

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#روسيا #أوروبا #جونسون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة