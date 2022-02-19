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الأوقاف: أولى رحلات العمرة ستنطلق من غزة في مارس

19 فبراير 2022 . الساعة 19:05 بتوقيت القدس
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استئناف رحلات العمرة لأهالي غزة (صورة أرشيفية)

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء اليوم السبت، عن توقيع الاتفاقية الخاصة بموسم العمرة لأهالي القطاع، متوقعة تسيير أولى الرحلات في العشر الأوائل من شهر مارس القادم.

وتوقعت الوزارة، تسيير أولى رحلات العمرة في العشر الأوائل من مارس القادم، بعد الوقوف على الأعداد الحقيقية الراغبة بأداء العمرة.

ومنذ تعليق السلطات السعودية أداء العمرة في 2020، في إطار تدابيرها لمواجهة جائحة كورونا، توقفت رحلات العمرة من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الأوقاف في بيان صحفي، أن مدة برنامج العمرة سيكون أسبوعين فقط، (7 أيام في المدينة المنورة منها 5 ايام حجر صحي مؤسسي بالمملكة عند الوصول إلى المدينة، و8 أيام في مكة المكرمة).

وبينت أن مسار رحلة العمرة سيكون من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة، ثم مكة المكرمة، والعودة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة ومن ثم إلى قطاع غزة.

ووفق الاتفاقية، يسمح بسفر 300 معتمرِ يومياً عبر معبر رفح البري، مبينةً أن تحديد أيام السفر وعدد الطائرات منوط بالأعداد الراغبة بالعمرة، دون أن يؤثر على أعداد المسافرين العاديين.

ونوهت الوزارة، إلى أن تسعيرة العمرة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد استكمال جميع التفاصيل الخاصة بتحليل سعر العمرة.

ولفتت إلى أن كل من يتخلف بغير عُذر عن موعد الطائرة بعد انتهاء برنامج عمرته، يفقد حقه في تذكرة الطائرة في العودة.

وأشارت الوزارة أن "وفداً من لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، سافر إلى جمهورية مصر العربية، وناقش مع جميع الجهات ذات العلاقة، كافة الترتيبات الخاصة بموسم العمرة، وتم توقيع اتفاقية النقل البري والجوي، في سفارة فلسطين بالقاهرة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #السعودية #العمرة

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