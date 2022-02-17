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ضبط امرأتين أثناء تهريب شحنة مخدرات بمليون دولار في مصر

17 فبراير 2022 . الساعة 16:47 بتوقيت القدس
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مطار برج العربي الدولي بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن المختصة من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس.

وذكرت التقارير أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر تمكنت بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي والجهات المعنية في مطار برج العرب، بمدينة الإسكندرية، من ضبط امرأتين بحوزتها أقراص مخدرة تراوحت بين 45 ألف قرص لعقار الكبتاغون المخدر و 35,286 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر و120 ألف قرص لعقار الزانكس المؤثر على الحالة النفسية والعصبية.

كما عثر بحوزتهما على 8925 قرص مؤثر لعقار سابكسون و249 أقراص وعبوات لأدوية مهربة ومحظور تداولها بدون إذن مسبق، وفقا لما ذكر موقع "مصراوي" المحلي.

وأوضحت السلطات أن المهربتين تقيمان في محافظتي الإسكندرية ودمياط، وقد جرى اعتقالهما فور وصولهما للبلاد على متن إحدى الطائرات القادمة دولة لم يتم الكشف عن اسمها.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بواحد وعشرين مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 1.33 مليون دولار أميركي تقريبا.

المصدر / وكالات
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