"الجهاد الإسلامي": ندين قرار أستراليا تجاه "حماس" ونعده انحيازاً للاحتلال

دان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، قرار أستراليا تصنيف حركة "حماس" ووصمها بـ"الإرهاب"، قائلاً: "إن هذا القرار ظالم، كونه ينحاز للعدو في تجريم المقاومة التي يمارسها شعبنا ضد الاحتلال".

وتابع في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إن قرار أستراليا هو إعطاء الفرصة للاحتلال للإمعان في العدوان على شعبنا، في مخالفة لكل الأعراف الإنسانية والشرعية والمواثيق الدولية."

وعدَّ القرار بمثابة "غطاء للعدو في قمعه لشعبنا في الضفة المحتلة والشيخ جراح بالقدس المحتلة. سنستمر بالعمل معا وجنبا الى جنب في مقاومة الاحتلال حتى استعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

وأعلنت أستراليا، اليوم الخميس، عزمها إدراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قائمة "المنظمات الإرهابية" خاصتها. وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز، في بيان: إن "رئيس الوزراء سكوت موريسون، يعتزم إدراج حماس التي تحكم قطاع غزة، كمنظمة إرهابية، بموجب القانون الجنائي في البلاد".

وكانت أستراليا قد أدرجت سابقا "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل الحركة بأسرها. وبموجب القانون الأسترالي؛ يمكن أن يواجه من تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية؛ عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما.

يشار إلى أن بريطانيا أعلنت مؤخرا، حظر حركة "حماس"، في خطوة تتماشى مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.

المصدر / فلسطين أون لاين