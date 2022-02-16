لجنتان بالتشريعي تتفقدان مركزي إصلاح وتأهيل في قطاع غزة

زارت لجنتا الداخلية والأمن والحكم المحلي والقانونية في المجلس التشريعي مركز طيبة للإصلاح والتأهيل، ومركز الإصلاح والتأهيل المركزي في خان يونس، وذلك ضمن خطتها لتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة.

وضم وفد اللجنتين رئيس لجنة الداخلية النائب مروان أبو راس، ورئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، والنواب مشير المصري، ويونس أبو دقة، وسالم سلامة.

واستهلت اللجنتان الجولة بزيارة مركز طيبة للإصلاح والتأهيل، حيث كان في استقبالهم مدير المركز العقيد أحمد نبهان، حيث استمعت اللجنتان لشرح مفصل من مدير المركز عن طبيعة العمل فيه وآليات العمل، وخطط التشغيلية، وأبرز المشاكل والمعيقات التي تواجه المركز.

وأشاد النواب بالتطور الحاصل في مراكز الإصلاح والتأهيل، مثمنين أداء وعمل العاملين في مراكز الإصلاح والتزامهم بالأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

بدوره؛ استعرض العقيد نبهان برامج وأنشطة المركز لتأهيل النزلاء ومنها برنامج محو الأمية، ودورات فقهية، ومحاضرات توعوية، وأنشطة رياضية وبرامج تفريغ نفسي للنزلاء وغيرها.

وأشار العقيد نبهان لوجود عيادة طبية في مركز الإصلاح تشمل كل التخصصات تقريبًا، ومجهزة للتعامل مع كافة الحالات الطبية والصحية للنزلاء.

وأطلع النواب على برنامج خاص للمتابعة القانونية للنزلاء، علاوة عن برنامج تصنيف النزلاء لفئات ليتم وضع آليات للتعامل معهم في أوقات الطوارئ والاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة.

وتفقد النواب بعض أقسام المركز والتقت بعض النزلاء، حيث استمعت لملاحظاتهم وبعض الشكاوى، حيث وعد النواب بمتابعة كافة الملفات والقضايا.

وفي ذات السياق؛ زارت اللجنتان مركز الإصلاح والتأهيل المركزي في خان يونس، حيث كان في استقبالهم مدير المركز العقيد عبد الحميد حمودة، والذي استعرض خطط وآليات عمل المركز، الذي يضم العديد من الأقسام من بينها قسم خاص بالجرائم الخطيرة.

واستعرض العقيد حمودة برامج وأنشطة المركز لتأهيل النزلاء والتي تتفق مع باقي مراكز الإصلاح والتأهيل في قطاع غزة، بالإضافة إلى بعض البرامج التي يمتاز بها المركز كالمصحة النفسية، وقسم المعايشة، وقسم الحرف والمهن.

وأشاد أعضاء المجلس التشريعي بعمل المركز الذي تفقدوا أقسامه، خاصة الأقسام المميزة كالمعايشة، والحرف والمهن التي تسهم في تدريب النزلاء وصقل مهاراتهم ليكونوا عناصر مفيدة في المجتمع بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين