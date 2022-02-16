النائب "دراغمة": استقبال الأسرى المحررين من أبسط حقوقهم الوطنية

أدان النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة، اعتداء أجهزة السلطة على حفل استقبال الأسير المحرر عنان بشكار في مخيم عسكر بنابلس، مساء أمس.

وقال دراغمة في تصريح صحفي الأربعاء: إن "الصورة في مخيم عسكر بالأمس كانت قاسية ومؤلمة وتتناقض مع أبسط حقوق الانسان، مضيفًا: "قمع الفلسطيني ليس مرجلة".

وأكد دراغمة أن مظاهر الاستقبال هي أبسط الحقوق الوطنية لعائلة أسير تحرر من سجون الاحتلال.

وتساءل: "أين كل ما نسمعه من دعوات الوحدة والسلم الأهلي؟"، معتبرًا أن "حركة فتح هي أكبر الخاسرين من هكذا ممارسات".

وهاجمت أجهزة أمن السلطة، مساء أمس الثلاثاء، موكب استقبال الأسير المحرر عنان بشكار في مخيم عسكر بنابلس بقنابل الغاز مما أدى لإصابة عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء بالاختناق.

كما أصيب المحرر بشكار أيضًا بالاختناق بعد اعتداء أجهزة السلطة على موكب استقباله، وأظهرت لقطات فيديو مشاهد مؤلمة للإصابات وبينها أطفال وسط حالة من الفزع التي سببها الاعتداء.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير بشكار من مخيم عسكر في نابلس بعد اعتقال دام ٤٠ شهرا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت بشكار بتاريخ 13 ديسمبر2018 بتهمة إيواء الشهيد القسامي أشرف نعالوة، الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوة من الاحتلال حاصرت منزل عائلة بشكار في مخيم عسكر.

المصدر / فلسطين أون لاين