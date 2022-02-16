ناشط مقدسي يقيم مكتبًا "رمزيًّا" في حي الشيخ جراح

القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:

أقام الناشط المقدسي محمد أبو الحمص مكتبًا "رمزيا" له داخل حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وذلك في رسالة تحدٍّ للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الذين يحاولون تهجير الأهالي من منازلهم قسرا.

وفي الجهة المقابلة لمكتب عضو "الكنيست" الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير الذي أقامه عنوة أمام منزل أحد أهالي الحي بحماية قوات الاحتلال، يجلس أبو الحمص (56 عامًا) مطلقًا العنان لحنجرته مرددًا هتافات داعية لصمود المقدسيين منها "إحنا أصحاب الأرض، اطلعوا من أرضنا".

ومنذ أيام يسود التوتر حي الشيخ جراح بعد حشد مئات المستوطنين المتطرفين لاقتحامه والاعتداء على سكانه وممتلكاته ما أدى لاندلاع مواجهات تخللها الاعتداء على الأهالي واعتقال بعضهم.

وقال أبو الحمص لصحيفة "فلسطين": "لن نغادر المكان فنحن أصحاب الأرض الأصليين.. الاحتلال ومستوطنوه إلى زوال، ولن نرضخ لمن سلب أرضنا، فالأرض لنا ولن نتخلى أو نتنازل عنها مهما طال الزمن أو قصر".

وأضاف: أقمت المكتب ردًا على إقامة عضو الكنيست "بن غفير" مكتبًا له داخل الحي في محاولة للتأكيد على تواجدنا الدائم بالحي وإثبات سيادتنا على الأرض، ورفض محاولات الاحتلال الاستيلاء على الحي.

ودعا أبو الحمص الكل الفلسطيني والقادرين على الوصول إلى حي الشيخ جراح للرباط فيه ورفض محاولات الاحتلال تهجيرهم من أرضهم، مؤكدًا أنه لن يغادر الميدان، ويرفض التخلي عن العمل النضالي الذي بدأه مع اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987.

وبين الحين والآخر يستقبل الناشط المقدسي بعض الأهالي والمؤسسات المحلية والدولية والصحفيين والمتضامنين مع سكان الحي لإطلاعهم على مخططات الاحتلال في القدس.