جبارين: إذا تجاوز الاحتلال الحدود في الشيخ جراح أو تجاه الأسرى فإن نهايته ستكون قريبة

قال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين اليوم الثلاثاء، إن الأسرى يخوضون معركة استراتيجية داخل السجون والجميع يرقب ما يحدث، ونحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمر.

وأكد جبارين في لقاء مع الميادين، أن شعبنا لن يكل في تقديم التضحيات لتحرير الأسرى والمسرى، وسينتفض موحداً بكل أدوات النضال من أجل الأسرى في السجون.

وأشار إلى أن الاحتلال يماطل منذ 7 سنوات لإنجاز صفقة تبادل أسرى ونقول "إن هذا الملف لن يغلق إلا بتحرير جميع الأسرى".

وتابع "إذا تجاوز الاحتلال الحدود في الشيخ جراح أو تجاه الأسرى فإن نهايته ستكون قريبة".

وأوضح أن معركة سيف القدس هي محاكاة لمعركة التحرير التي قد تكون قريبة، وشعبنا يثبت يوماً بعد يوم أنه موحد خلف المقاومة التي لديها من الإرادة والإصرار ما يؤكد نصرها الحتمي على المحتل.

واستنكر جبارين التنسيق الأمني بين سلطة رام الله والاحتلال الإسرائيلي، واعتبره تنسيقًا استخباريًا يستهدف المقاومين.

وجدد رفض حركته لاستقبال قادة الاحتلال في بعض الدول العربية، ووصفه بالجريمة بحق الأمة كلها، وأن الاحتلال الإسرائيلي يجمع شركاءه في معركة ضد محور المقاومة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين