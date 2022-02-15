"العمل" تحذّر من استغلال ظروف العمال لتحقيق منافع مالية

حذّرت وزارة العمل في غزة، من استغلال ظروف العمال في الحصول على تصاريح لتحقيق منفعة شخصية أو مالية، مؤكدةً أنها ستلاحق المستغلين قانونياً.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "قام البعض بالتواصل مع عدد من العمال مدعين قدرتهم على ضمان فرصة لهؤلاء العمال، وأنّ بإمكانهم توفير الموافقات اللازمة لاستصدار تصاريح لهم مقابل مبالغ مالية بشرط عدم وجود منع أمني".

وجدّدت تأكيدها أنها الجهة الوحيدة المختصة بمتابعة ملف تصاريح العمال حسب القانون، مُشددةً على وجود تنسيقٍ كاملٍ وتوافقٍ وطنيّ بين جميعِ الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ باستصدار التصاريح.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تمّ وضع معايير واضحة لاختيار الأسماء المرشحة لاستصدار التصاريح حسب الأعداد المطلوبة.

وبيّنت أنه لن يتمّ التعامل مع أيّ أسماء خارج الكشوفات المُقدّمة من وزارة العمل مهما كان مصدرها.

وأكّدت الوزارة، أنّ هذا التصريح بمثابة إشعارٍ للجميع بأنهم تحت طائلة المسئولية والملاحقة القانونية في حال تمّ تجاوز ما جاء فيه.

المصدر / فلسطين اون لاين