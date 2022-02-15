مطلوب مشرف فريق تمريض للعمل في مؤسسة دولية

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أطباء بلا حدود بلجيكا تعلن فيه عن رغبتها توظيف مشرف فريق تمريض Nursing Team Supervisor بدوام جزئي بنسبة 50٪ للانضمام إلى الفريق الطبي في مشروع غزة.

الهدف من الوظيفة | تخطيط وتنظيم وتقييم الأنشطة المتعلقة بالتمريض والفريق المرتبط به ، وفقًا لقيم منظمة أطباء بلا حدود وسياساتها وبروتوكولاتها ومعايير الصحة الشاملة ، من أجل ضمان جودة واستمرارية الرعاية الصحية وتطوير خطة العمل.

مهام الوظيفة

- تنفيذ الوظائف والمهام المرتبطة بالتمريض ، أي القيام بدور ممرض العيادات الخارجية / التوعية ، كلما دعت الحاجة أو الحاجة ، من أجل تحسين الموارد ، والمساهمة بمعرفته وخبرته.

- تنفيذ جميع البروتوكولات وإجراءات النظافة والإشراف على فريقه / فريقها باتباع نفس المعايير ، من أجل ضمان جودة الرعاية والخدمة في تخصصه.

- تنظيم وتنسيق أنشطة فريقه (جدول الأسبوع ، الإجازة السنوية ، الغياب ، إلخ) ، وتقييم أدائهم وتحديد وضمان احتياجات تدريب الموظفين ، من أجل ضمان تغطية احتياجات الموارد البشرية والمحافظة عليها. معايير الجودة العالية.

- تنفيذ و / أو الإشراف على الصيدلية (اللامركزية) وإدارة المعدات الطبية (طلبات الأدوية ، متابعة المخزون ، شروط التخزين ، الجرد ، متابعة الأدوية منتهية الصلاحية وإتلافها ، استهلاك الأدوية ، إلخ) .

- التأكد من أن جميع الموظفين الذين يستخدمون الأجهزة الطبية مؤهلون ومدربون.

- التأكد من تنفيذ مهام التنظيف والصيانة الصغيرة وفقًا للبروتوكولات.

- الإبلاغ عن أي عطل في الخدمة الطبية الحيوية للمشروع.

- تنفيذ و / أو تنسيق المهام الإدارية (أوراق الخروج ، وأوراق التحويل ، وما إلى ذلك) ، وجمع المعلومات والبيانات (ملفات المرضى ، والنماذج ، والإحصاءات ، وما إلى ذلك) ، وإعداد التقارير المنتظمة ، من أجل تحديثها وموثوقيتها معلومات حول النشاط اليومي في المشروع ، والمخرجات / النتائج ودعم اتخاذ القرار.

- تقديم ملاحظات / تقارير إلى نقطة الاتصال الطبية.

- متابعة تدريب كوادر وزارة الصحة العاملين في عيادة المصابين نظرياً وعملياً

- مسؤول عن جميع الاتصالات المتعلقة بالموارد البشرية مع قسم الموارد البشرية في منظمة أطباء بلا حدود ، على وجه التحديد: ترتيب القائمة ، وفحص الجداول الزمنية والموافقات ، وإخطار الغياب وترتيبات الاستبدال للموظفين المخصصين مع النسخ الاحتياطية المختارة.

- مسؤول عن تنفيذ قواعد IPC في عيادة المصابين باحترام بروتوكولات أطباء بلا حدود

- القيام بإدارة الصيدلة واللوجستيات (الجرد والطلب ومتابعة الاستهلاكات وانتهاء الصلاحية).

- التأكد من أن المرضى لديهم المستندات اللازمة للإحالات أو القبول أو المتابعة

- ضمان جمع البيانات وإعداد التقارير بدقة.

مؤهلات الوظيفة

- بكالوريوس / دبلوم التمريض .

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة .

- 2 سنوات من الخبرة السابقة في العيادات الخارجية أو التوعية .

- العمل سابقاً في منظمة أطباء بلا حدود أو المنظمات غير الحكومية الأخرى أمر مرغوب فيه

طريقة التسجيل

- يجب على المرشحين المهتمين تقديم خطاب التغطية والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية ، مع التفاصيل المرجعية إلى:

منظمة أطباء بلا حدود ، قسم الموارد البشرية - مشروع غزة على البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

- يجب ذكر اسم الوظيفة بعنوان الرسالة : Nursing Team Supervisor

- الموعد النهائي للتسجيل : 18 فبراير - 4:00 مساءً

- سيتم قبول الإرسال عبر البريد الإلكتروني فقط