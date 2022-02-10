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الحكومة التركية تعلن عن منح دراسية للعام الجاري

10 فبراير 2022 . الساعة 21:31 بتوقيت القدس
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أعلنت الحكومة التركية عن منح دراسية جديدة للعام 2022/2023، في جامعاتها.

وقال عضو جمعية "خريجي تركيا" محمد حجي في تصريح صحفي، "إن الحكومة وفرت لهذا العام منح دراسية تشمل العديد من الميزات".

وأشار إلى أن المنح تشمل سنة تحضيرية لدراسة اللغة التركية، وبرنامج دراسي متكامل (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)، وسكن جامعي للجميع، وبدل سكن لطلبة التعليم العالي الراغبين بالسكن في الخارج.

ولفت إلى أنها توفر للطلبة راتبًا شهريًا وإقامة مجانية وتأمينًا صحيًا وتذاكر الطيران.

ويبدأ التسجيل وفق حجي، من اليوم حتى تاريخ 20 فبراير الجاري.

للتسجيل للمنح عبر الرابط اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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