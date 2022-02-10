"القدرة": غزة تشهد أعنف مراحل الموجة الرابعة من تفشي كورونا

غزة/ صفاء عاشور:

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، أن محافظات القطاع تشهد فعليا أعنف مراحل الموجة الرابعة الخاصة بفيروس كوفيد 19 "كورونا"، وذلك بما يلمس في عدد الإصابات اليومية ودخول المزيد من الحالات للعناية المركزة داخل المستشفيات.

وتوقع القدرة في تصريح لـ"فلسطين أون لاين" أنه وفقا للمعطيات زيادة حالات الإصابات والوفيات معًا، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن غالبية الإصابات في القطاع تصنف على أنها إصابات متحور "أوميكرون" شديد الانتشار.

وأشار القدرة أنه خلال الموجة الحالية شهد القطاع زيادة في أعداد الإصابات التي تحتاج لدخول المستشفيات والتي وصل عددها حتى الآن إلى 208 حالة دخول لأقسام كوفيد 19، ومنها 113 حالة عناية مركزة بدرجات خطورة مختلفة، وهو ما يمثل 54% من حجم الإصابات التي تحتاج لرعاية سريرية.

وبين القدرة أنه رغم أعداد الإصابات الكبير التي يُعلن عنها إلا أن المؤشرات الصحية لقطاع غزة لا تزال أفضل عند مقارنتها بدول الجوار وباقي بلدان العالم، حيث أن نسبة الوفيات بسبب الجائحة لا تزال أقل من 1% ونسبة التعافي تزيد عن 99% وهي نسب جيدة مقارنة بما يعيشه القطاع من حالة استثنائية بسبب الحصار الإسرائيلي.

ونبه إلى أن قطاع غزة حتى اللحظة لا يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر مما هو معمول به حالياً، مشيراً إلى أن خلية الأزمة التي تتعامل مع مستجدات الجائحة وضعت أمامها كل السيناريوهات والتي يتم الاختيار منها على ضوء تطورات الحالة الوبائية.

وقال القدرة: "حتى اللحظة فإن صمام الأمان فيما يتعلق بالحالة الوبائية هو قوة المنظومة الصحية، وبالتالي كلما كانت المنظومة الصحية قادرة على التعامل مع حجم وأعداد الإصابات التي ترد للمستشفيات وتحتاج لرعاية سريرية فان المنظومة الصحية تعفي المجتمع من تبعات الموجة".

وأضاف: "المنظومة الصحية بغزة لا تزال قادرة على التعامل مع حجم الإصابات التي تصل للمستشفيات، ولديها قدرة اشغال للسعة السريرية في أقسام كوفيد 19 وأقسام العناية المركزة".

وأشار إلى أن ما يزيد 43% من الفئة المستهدفة تلقت التطعيم الخاص بالجائحة إلا أنه للوصول إلى المناعة المجتمعية لابد وأن ترفع هذه النسبة لتصل إلى 70% لتحقق نتائج إيجابية على المجتمع.

وأردف القدرة: "إن وزارة الصحة نجحت في تأخير دخول الوباء للقطاع طيلة 7 شهور خلال الفترة الماضية، وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم الموجة الخامسة فإن القطاع يعيش الموجة الرابعة مما يتيح المجال لوزارة الصحة مواجهة الجائحة والتعامل مع كل تطوراتها".

وطالب المواطنين بضرورة التوجه لتلقي التطعيم خاصة الجرعات المستحقة لرفع المناعة المجتمعية وضمان عدم انتشار الإصابات في المجتمع، والحد من الحالات الخطيرة والحرجة والوفيات التي يتم فقدانها في قطاع غزة.