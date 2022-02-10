الاقتصاد بغزة: تسجيل 27 محضرَ إتلافٍ لمنتجات منتهية الصلاحية

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة 22 محضرَ ضبطٍ لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتسجيل 27 محضرَ إتلافٍ بمنتجاتٍ منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

جاء ذلك خلال 139 جولة وزيارة على مستوى محافظات القطاع، شملت مُنشآتٍ ومصانعَ وأسواقٍ ومحال تجارية، تم بموجبها إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية ومواد التنظيف لانتهاء صلاحيتها.

بدورها، نظّمت دائرة الرقابة الصناعية جولات ميدانية على مُنشآت صناعية خاصّة بصناعة مستحضرات التجميل والعطور ومصانع للعبوات البلاستيكية للتأكيد على ضرورة العمل بالمواصفات الفلسطينية لضمان الجودة، إلى جانب ذلك قامت لجنة فحص المواد التابعة لدائرة الرقابة الصناعية بالوزارة بمتابعة فحص أسطوانات غازٍ وزن ٥ كجم محلية الصنع.

في حين نظّمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة 8 جولات تفتيشيّة في محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات .

من جهتها، قامت المديرية العامة للمصادر الطبيعية بالتتسيق مع سلطة الأراضي بتخصيص قطعة أرض في منطقة الزهراء لتجميع ناتج الحفر واستمرار التنسيق المشترك مع بلدية الزهراء واللجنة المصرية للإعمار لتجميع الطينة في مكانٍ واحدٍ وتوفيرها للمزارعين.

كما استقبل مكتب محافظة رفح وفدًا من جمعية براءة الخيرية ومكتب التوجيه السياسي لتقديم الشكر على الجهود التي تبذلُها طواقمَ الوزارة في سبيلِ حماية المستهلك.

المصدر / فلسطين أون لاين