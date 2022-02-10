الصحة تؤكد خطورة الموجة الرابعة التي يتعرض لها قطاع غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية خطورة الموجة الرابعة الي يتعرض لها قطاع غزة وما ينتج عنها من زيادة مستمرة في الإصابات اليومية والحالات الخطيرة بسبب متحور أوميكرون.

وأوضحت الوزارة خلال اجتماع عقد مساء أمس، الأربعاء، لمتابعة جهوزية المرافق الصحية في إطار مواجهة الموجة الرابعة كوفيد 19، في مقر الوزارة بمدينة غزة أن الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية واتساع نسبة المطمعمين في المجتمع هو من الركائز الأساسية للحد من انتشار الجائحة وخفض أعداد الوفيات.

وثمّن وكيل الوزارة يوسف أبو الريش خلال الاجتماع جهود الكوادر الصحية خلال الموجات السابقة والحالية من الجائحة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه عددًا من المدراء العامون ومدراء الوحدات والمستشفيات والتمريض والدوائر ذات العلاقة، الخطط الموضوعة لمواجهة الجائحة، وكذلك تعظيم الجهوزية والاستعداد في المستشفيات على مستوى التجهيزات الطبية والكادر البشري والسعة السريرية بما يحقق الاستجابة المطلوبة للتعامل مع الزيادة المتوقعة من الإصابات التي تحتاج رعاية صحية ومنها الخطيرة والحرجة خلال الموجة الرابعة شديدة الانتشار والمتوقع أن تصل ذروتها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين