فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"التعليم" بغزة تعلن بدء التقدم للوظائف التعليمية الجديدة

إدخال 44 شاحنة محملة بغاز الطهي لغزة

المالية بغزة: الأحد المقبل موعد صرف رواتب "التشغيل المؤقت"

الصحة تؤكد خطورة الموجة الرابعة التي يتعرض لها قطاع غزة

فصائل المقاومة بغزة تدعو لإطلاق يد المقاومة بالضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الأسرى يغلقون كافة الأقسام في سجون الاحتلال ويدعون لـ"يومي غضب"

نور الدين.. آخر العنقود الذي سُرق من أمه

أطفال محمد العزمي: وينك يا بابا؟

غزة:7 حالات وفاة و2519 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إعلان تيك توك داخلي

خلال اجتماع لمتابعة تعظيم جهوزيتها لمواجهة كورونا

الصحة تؤكد خطورة الموجة الرابعة التي يتعرض لها قطاع غزة

10 فبراير 2022 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
...
اجتماع وزارة الصحة اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية خطورة الموجة الرابعة الي يتعرض لها قطاع غزة وما ينتج عنها من زيادة مستمرة في الإصابات اليومية والحالات الخطيرة بسبب متحور أوميكرون.

وأوضحت الوزارة خلال اجتماع عقد مساء أمس، الأربعاء، لمتابعة جهوزية المرافق الصحية في إطار مواجهة الموجة الرابعة كوفيد 19، في مقر الوزارة بمدينة غزة أن الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية واتساع نسبة المطمعمين في المجتمع هو من الركائز الأساسية للحد من انتشار الجائحة وخفض أعداد الوفيات.

وثمّن وكيل الوزارة يوسف أبو الريش خلال الاجتماع جهود الكوادر الصحية خلال الموجات السابقة والحالية من الجائحة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه عددًا من المدراء العامون ومدراء الوحدات والمستشفيات والتمريض والدوائر ذات العلاقة، الخطط الموضوعة لمواجهة الجائحة، وكذلك تعظيم الجهوزية والاستعداد في المستشفيات على مستوى التجهيزات الطبية والكادر البشري والسعة السريرية بما يحقق الاستجابة المطلوبة للتعامل مع الزيادة المتوقعة من الإصابات التي تحتاج رعاية صحية ومنها الخطيرة والحرجة خلال الموجة الرابعة شديدة الانتشار والمتوقع أن تصل ذروتها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#قطاع غزة #وزارة الصحة #كورونا #اوميكرون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة