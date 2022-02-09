قوات إسرائيلية تقتحم "عوفر" وتعتدي على الأسرى

اقتحمت قوات القمع "المتسادا، واليمام، واليماز"، التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أقسام الأسرى في سجن "عوفر"، واعتدت عليهم.

وأفاد ثائر شريتح مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن عملية الاقتحام تمت فجأةً، واعتدى المقتحمون على مجموعة من الأسرى، وهددوا بفرض عقوبات جديدة عليهم، مؤكداً أن "الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ظل توقعات باقتحام الأقسام جميعها".

وذكر شريتح، في تصريحات صحفية، أن إدارة سجون الاحتلال تحاول الضغط من خلال أساليب الترهيب والابتزاز على الأسرى واقتحام أقسامهم، لثنيهم عن خطواتهم النضالية، التي أعلنوا عنها، وتتضمن عدّ الجمعة والاثنين المقبلين، يومي غضب احتجاجاً على التصعيد بحقهم.

وأوضح أن حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في سجن "مجدو"، عقب تهديد إدارة السجن بفرض عقوبات عليهم، في وقت رد الأسرى على ذلك بتصعيد خطواتهم في حال المساس بأيّ منهم.

وكانت الحركة الأسيرة قالت في بيان لها أمس: إن عدَّ يومي الغضب جاء رفضاً للتصعيد بحق الأسرى، وعدم تنفيذ التفاهمات التي تمت بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال، المتعلقة بالتراجع عن التصعيد والعقوبات المفروضة عليهم، تحديداً بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن "جلبوع" سبتمبر/ أيلول الماضي.

بدورها، دعت مؤسسات فلسطينية عاملة في مجال الأسرى وفصائل العمل الوطني والإسلامي، منظمات المجتمع الدولي إلى التحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوصى المشاركون في المؤتمر الشعبي الذي أقيم في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، و بـ"ارتقاء العمل الوطني لمستوى التحديات التي تواجه الأسرى والمعتقلين".

وأكد المشاركون ضرورة "بلورة برنامج نضالي مساند للحركة الأسيرة في معركتها الدائرة الآن، ووضع قضية الأسرى المرضى، على رأس جدول الأعمال الوطني والعمل الحثيث على تحريرهم من الأسر".

وحث المؤتمرون الناشطين على توسيع رقعة المواجهة مع الاحتلال، على أن تكون هناك أيام عمل موحدة في جميع المناطق وفي الوقت نفسه.

ودعوا إلى "إعادة الاعتبار للعمل الشعبي الواسع والشامل، وقطع الطريق على الاحتلال الذي يحاول دائما الاستفراد بالأسرى والمقدسات".

المصدر / فلسطين أون لاين