فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خلال يناير.. 5 شهداء وإصابة 13 إسرائيلياً في 623 عمل مقاوم

في وضح النهار.. اغتيال أمام عيون أمن السلطة بنابلس

"بدران": شهداء نابلس أوصلوا رسالة واضحة بأن المقاومة هي البوصلة

"حنيني": جنازة شهداء نابلس أكدت أن المقاومة هي الخيار لردع المحتل المجرم

"واعد": إصابة 60 أسيرا بـ"كورونا" في قسم 12 بـ"نفحة"

"الحركة العالمية": الاحتلال اعتقل إدارياً 41 طفلاً فلسطينياً منذ عام 2015

"القانوع": كل محاولات الاحتلال قتل روح المقاومة لن تمر

الآلاف يشيعون جثامين شهداء نابلس وإعلان الإضراب الشامل غدا

تشييع جثمان عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" "محيسن"

البوريني: سياسة السلطة أضعفت المقاومة في نابلس وعموم الضفة الغربية

إعلان تيك توك داخلي

"بدران": شهداء نابلس أوصلوا رسالة واضحة بأن المقاومة هي البوصلة

08 فبراير 2022 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
...

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن شهداء نابلس الذين ارتقوا اليوم أوصلوا رسالة واضحة بأن طريق المقاومة هو البوصلة.

وفي حديث لقناة الأقصى أشار بدران إلى أن استمرار المقاومة في مدن الضفة في الآونة الأخيرة يؤكد أنه الطريق الصحيح.

وأضاف أن من يرفع راية المقاومة هو من يحدد الصراع مع الاحتلال، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يؤمن بالمقاومة ومتمسك بها والبوصلة واضحة تجاه الاحتلال.

وأشاد بدران بعمليات إطلاق النار التي تستهدف الاحتلال والمستوطنين في مدن وقرى الضفة.

وقال إن نابلس جبل النار هي مدينة الشهداء ومدينة الجهاد والمقاومة، وأن الحدث الإجرامي اليوم يأتي في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية.

ونبه الى أن الالتفاف الحقيقي للشعب الفلسطيني حول المقاومة التي توحد وتجمع الشعب الفلسطيني، لا حول مشروع التنسيق الأمني.

وأوضح أن فئة محدودة في حركة فتح تتفرد بالقرار الفلسطيني وهذه الفئة أصبحت معزولة عن الشعب ولا يوجد بينها وبين الشعب أي ثقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #بدران #شهداء نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة