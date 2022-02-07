فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الهندي: انعقاد "المركزي" يعمّق الانقسام ويعرقل جهود "الجزائر"

الحركة الطلابية في بير زيت تتّجه للتصعيد بعد فشل الحوار

مسؤول فتحاوي: تعيين "حديد" نائباً لرئيس المجلس الوطني "عار"

انعقاد "مركزي عباس".. يوسع الشرخ الفلسطيني ويعمق أزمة النظام السياسي

تزامنا مع تشييع ريان.. طفل آخر يفارق الحياة في بئر بالمغرب

خارجية السلطة لا علم لديها.. سويسرا تنقل مكتباً لخارجيتها من القدس لرام الله

البرلمان العراقي: لا توافق سياسي على انتخاب رئيس الجمهورية

بحر: تعيينات "المركزي" لهيئة "الوطني" منعدمة قانونيًا ومرفوضة وطنيًا

تقرير حقوقي يرصد الخسائر البشرية والمادية لعدوان مايو على غزة

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في أبو غوش

المجلس لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا حتى م. ت. ف.

الهندي: انعقاد "المركزي" يعمّق الانقسام ويعرقل جهود "الجزائر"

07 فبراير 2022 . الساعة 22:25 بتوقيت القدس
...
محمد الهندي

أكد مسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الإثنين، أن الاصرار على انعقاد المجلس المركزي بهذا الشكل وتجاوز كل المطالب الفلسطينية بالحوار والتوافق يعمق الانقسام ويعزز التفرد ويلحق الضرر بالقضية الوطنية.

و أوضح الهندي في تغريدة له مساء اليوم، أن المجلس المركزي ينعقد مع غياب أربع فصائل من م. ت. ف. ورفض شخصيات فلسطينية وازنة ورفض شبة تام من قيادات فلسطينيي الشتات. فضلاً عن رفض حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وبالتالي فإن هذا المجلس لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا حتى م. ت. ف.

و بين الهندي: بأن انعقاد المجلس يضع عراقيل جديدة أمام حوارات الجزائر.

و لفت إلى: أن جلسة المجلس تمثل فقط المجتمعين حركة فتح وملحقاتها من فصائل لم تحصل مجتمعة سوى على مقعدين من أصل ١٣٢ مقعد في انتخابات م. التشريعي

و أكد عضو المكتب السياسي للجهاد: أن الإصرار على انعقاد المجلس جاء لحسابات فئوية وشخصية داخل السلطة لترتيب مواقع رجالاتها داخل مؤسسات المنظمة

و شدد الهندي على أن قرارات المجلس ليس لها أي انعكاسات سياسية لأن السلطة والمجتمعين ليس لهم أي بدائل جادة للخروج من حالة الارتهان للشراكة مع العدو. وأي لغة مخادعة عن المقاومة الشعبية ومواجهة إسرائيل هي من باب التضليل ونشر الوهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الانقسام #المصالحة #المجلس المركزي #الهندي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة