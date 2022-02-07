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الاحتلال يعتدي على مقبرة القسام قرب حيفا

07 فبراير 2022 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
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جانب من اعتداء الاحتلال على المقبرة (مواقع التواصل)

اعتدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مقبرة القسام، الواقعة في بلد الشيخ المهجرة والتي أقيمت على أنقاضها مدينة "نيشر" قرب مدينة حيفا.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن آليات وجرافات الاحتلال، نفذت أعمال تجريف في جزء من أرض مقبرة القسام بعد اقتحامها بحماية قوات الشرطة.

ولفتت إلى أن الهدف من التجريف يتمثل بتسييج الدونمات المصادرة من المقبرة أو تلك التي تدعي شركات إسرائيلية أنها عملت على شرائها.

وقال الناشط سامر دلاشة، لقد توجهنا إلى المقبرة فور اقتحام الجرافات لها، وطالبناهم بالمغادرة فورا، وفهمنا من المقاول أنه أُرسل، من قبل بلدية الاحتلال، وبعد حديث معه وافق المقاول على المغادرة بعد أن أبلغناه أن الحديث يدور عن مقبرة.

المصدر / وكالات
تلجرام
#حيفا #الاحتلال #تجريف #مقبرة القسام

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