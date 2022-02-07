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"حماس" تطالب السلطة بإطلاق سراح معتقل سياسي من سجونها

07 فبراير 2022 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
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المعتقل السياسي في سجون السلطة محمد نور عزام

قالت دائرة العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالضفة الغربية، إنها تتابع بمنتهى القلق والتعاطف الإضراب عن الطعام الذي يتواصل لليوم الرابع لعائلة المعتقل السياسي في سجون السلطة محمد نور عزام.

وطالبت دائرة العلاقات الوطنية بـ"حماس"، خلال تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين"، نسخة عنه، اليوم الإثنين، السلطة وأجهزتها الأمنية بإطلاق سراح المعتقل "عزام" فورا، وإنهاء سياسة الاعتقال السياسي تماما وإلى الأبد.

ودعت كافة عائلات شعبنا وفصائله وقواه الحية للتضامن مع عائلة عزام بمحافظة سلفيت، ومناصرتها، ومطالبة السلطة بالتراجع عن هذه الجريمة.

كما ودعت وسائل الإعلام المختلفة للتفاعل مع معاناة هذه العائلة الكريمة، خاصة مع تدهور الحالة الصحية لوالدة المعتقل السياسي عزام، ونقلها لمستشفى ياسر عرفات بعد إضرابها لليوم الخامس.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حماس #الضفة #السلطة #معتقل سياسي

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