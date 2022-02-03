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عصابة بلبنان تخطف طفلا وتطالب بفدية مئات آلاف الدولارات

03 فبراير 2022 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
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الطفل اللبناني المخطوف

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بتعرُّض طفل لعملية اختطافٍ في منطقة حالات في قضاء كسروان، وبأنّ الخاطفين طلبوا فدية تُقدّر بـ250 ألف دولار أمريكي.

وكشفت إدارة المعلومات لقناة "الجديد" أنّ شخصين يستقلان سيارة من نوع "بيكانتو" رمادية اللون أقدما على اختطاف الطفل ريّان كنعان من منطقة حالات - جبيل وتوجّها به إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أنّ عملية الخطف تمّت بينما كان الطفل بصُحبة والدته في أحد الأسواق.

وحسب المعلومات فإنّ والد الطفل يعمل في محلٍّ للمجوهرات ووضع العائلة الماديّ مقبول. وقد بدأت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها لمتابعة الحادثة وتحرير الطفل.

من جهة أخرى، أكد مصدر مقرّبٌ من عائلة ريّان لصحيفة "النهار" أنّ ما يُشاع عن اتصال جرى مع الخاطفين عارٍ من الصحة، لافتا إلى أنّ أيّ اتصال لم يحدث بعد.

وفور وقوع الحادثة انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي صور الطفل ريّان ومناشدات لمن يعرف عنه شيئا الاتصال بعائلته، مع نشر أرقام الهواتف.

المصدر / وكالات
تلجرام
#لبنان #خطف #عصابة

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