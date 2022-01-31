لجنة عرب النقب: لا تنازل عن حقنا في العيش بكرامة

حيّت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المشاركين في المظاهرة الاحتجاجية بالقدس المحتلة، أمس الأحد، إسنادا لأهالي النقب، ضد الهجمة الإسرائيلية لاقتلاعهم من أراضيهم وبيوتهم وقراهم، واحتجاجا على حملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض شباب وشابات النقب.

وقالت اللجنة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ48، في بيان اليوم الإثنين، "ألف تحية للمشاركين في مظاهرة العزة والكرامة أمام حكومة الهدم والتهجير.. نحييكم فردا فردا، ونشد على أياديكم، ونرفع رؤوسنا عاليا بكم، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، على مشاركتكم في مظاهرة العزة والكرامة أمام حكومة التمييز والعنصرية، حكومة الهدم والتهجير والتحريش".

وأشار البيان، إلى أن "النقب قال كلمته، واتخذ الشعب قراره، لا وألف لا لمخططات التحريش والتهجير، وهدم البيوت، وأنه لا تراجع عن مطالبنا، بالاعتراف بكل قرانا بدون استثناء، وحقنا في البقاء والبناء على أرض الآباء".

وجددت اللجنة العليا دعوتها لالتزام الجميع بوحدة الموقف "لأن المرحلة مصيرية، ويجب التعاطي معها بمنتهى المسؤولية"، مشددة على أنه "في معركة الكرامة لا خيار إلا الانتصار".

المصدر / فلسطين أون لاين