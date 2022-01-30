فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مطلوب مصمم للعمل في شركة تقنية

"الشعبية" تقرر مقاطعة اجتماع دورة "المجلس المركزي" برام الله

غزة تُسجِّل ارتفاعًا حادًا في وفيات وإصابات فيروس "كورونا"

"المرور": إصابتان في 6 حوادث بغزة

مستوطنون يدنسون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

"هنية" يعزي ذوي الحاجة المقدسية نعيمة فطافطة

مصلى "باب الرحمة".. صمود في مواجهة التهويد الإسرائيلي

"هرتسوغ" يزور الإمارات اليوم ويلتقي بن زايد

اليوم.. مواجهة نارية بين مصر والمغرب بكأس الأمم الإفريقية

مطلوب مصمم للعمل في شركة تقنية

30 يناير 2022 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن  شركة الحلول التقنية العالمية /غزة تعلن فيه عن وظيفة جديدة بمسمى " مصمم/ة UI-UX  ".

المتطلبات الأساسية للوظيفة:

- خبرة في العمل على تصميم تطبيقات الويب / و الهواتف النقالة الذكية .

- معرفة جيدة ببرامج التصميم مثل Adobe Illustrator، Photoshop، xd وغيره.

- القدرة على إيجاد حلول وابتكار أفكار جديدة.

- القدرة على تحليل المشاريع ومتطلبات العميل.

طريقة التسجيل: 

- يمكنكم التسجيل لهذه الوظيفة من خلال الرابط التالي :

https://ts2g.com/en/careers/details/16

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 09-02-2022.

تلجرام
#وظائف #توظيف #وظيفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة