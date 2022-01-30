مطلوب مصمم للعمل في شركة تقنية

إعلان توظيف صادر عن شركة الحلول التقنية العالمية /غزة تعلن فيه عن وظيفة جديدة بمسمى " مصمم/ة UI-UX ".
المتطلبات الأساسية للوظيفة:
- خبرة في العمل على تصميم تطبيقات الويب / و الهواتف النقالة الذكية .
- معرفة جيدة ببرامج التصميم مثل Adobe Illustrator، Photoshop، xd وغيره.
- القدرة على إيجاد حلول وابتكار أفكار جديدة.
- القدرة على تحليل المشاريع ومتطلبات العميل.
طريقة التسجيل:
- يمكنكم التسجيل لهذه الوظيفة من خلال الرابط التالي :
https://ts2g.com/en/careers/details/16
- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 09-02-2022.