مطلوب مصمم للعمل في شركة تقنية

إعلان توظيف صادر عن شركة الحلول التقنية العالمية /غزة تعلن فيه عن وظيفة جديدة بمسمى " مصمم/ة UI-UX ".

المتطلبات الأساسية للوظيفة:

- خبرة في العمل على تصميم تطبيقات الويب / و الهواتف النقالة الذكية .

- معرفة جيدة ببرامج التصميم مثل Adobe Illustrator، Photoshop، xd وغيره.

- القدرة على إيجاد حلول وابتكار أفكار جديدة.

- القدرة على تحليل المشاريع ومتطلبات العميل.

طريقة التسجيل:

- يمكنكم التسجيل لهذه الوظيفة من خلال الرابط التالي :

https://ts2g.com/en/careers/details/16

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 09-02-2022.